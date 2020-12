Corsa in auto a 195 km h in diretta su Facebook | denunciato da uno spettatore dall' altra parte del mondo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Aveva iniziato a guidare a folle velocità , raggiungendo in alcune occasioni picchi di 195 km/h . Per immortalare la sua performance, come se non bastasse, aveva diffuso tutto insu. ...

Il Mattino

Aveva iniziato a guidare a folle velocità, raggiungendo in alcune occasioni picchi di 195 km/h. Per immortalare la sua performance, come se non bastasse, aveva diffuso tutto in diretta ...Il passaggio al ciclo Wltp di omologazione farà salire le emissioni di CO2 rilevate. Si pensa di mantenere il vecchio Nedc solo ai fini dell’agevolazione ...