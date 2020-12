Coronavirus, Faraone: 'Durante le feste ristoranti aperti a pranzo' | Azzolina: 'Pronti a un graduale rientro a scuola' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) commenta Covid, l'Ospedale Cardarelli: pronta una struttura da 16 posti letto a Napoli Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) commenta Covid, l'Ospedale Cardarelli: pronta una struttura da 16 posti letto a Napoli Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Faraone Coronavirus, Faraone: "Durante le feste ristoranti aperti a pranzo" | Azzolina: "Pronti a un graduale rientro a scuola" TGCOM 7GIORNI IN SENATO (n.102)/ Il dibattito sulle comunicazioni del ministro Speranza che ha illustrato le misure anti-covid

di FRANCESCO MARIA PROVENZANO. Mercoledì 2 dicembre l’Aula si è riunita alle ore 9:30 Il Ministro della salute Speranza ha reso comunicazioni sulle ulteriori misure per fronte ...

Coronavirus, a Natale (non) puoi: le regole per le Feste

Natale off limits, causa Covid. Ma in maggioranza il clima che precede l’ultimo dpcm del 2020 e’ rovente. La giornata è contrassegnata da continue riunioni per trattare sul testo che entrerà in vigore ...

Natale off limits, causa Covid. Ma in maggioranza il clima che precede l'ultimo dpcm del 2020 e' rovente. La giornata è contrassegnata da continue riunioni per trattare sul testo che entrerà in vigore ...