Whatsapp, come conoscere tutti i movimenti in segreto: l’app ufficiale (Di martedì 1 dicembre 2020) Arriva l’applicazione ufficiale per conosce tutti i movimenti dei propri contatti in totale segreto: scopriamone di più Whatsapp al giorno d’oggi è una delle applicazioni più scaricate ed utilizzate al mondo. Nemmeno a dirlo, nel settore della messaggistica istantanea è leader al mondo con 1,6 miliardi di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Arrivalicazioneper conoscedei propri contatti in totale: scopriamone di piùal giorno d’oggi è una delle applicazioni più scaricate ed utilizzate al mondo. Nemmeno a dirlo, nel settore della messaggistica istantanea è leader al mondo con 1,6 miliardi di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi L'articolo proviene da Inews.it.

astuzzz : disinstallerei anche whatsapp ma poi come scrivo a mia mamma? - LaSociofobica : RT @LuciTheWeirdCat: Non sarai mai disagiato come questo ragazzo che ha stampato un libro con le chat Whatsapp con la propria fidanzata e g… - TricksterLoki__ : @frxnzin Conta che dovrei fargli vedere degli esami e 'se hai bisogno invia tutto su WhatsApp'. Ok, non è proprio m… - Lukazzu : @karm_a_en @stocazzzzzo idem, pero` riciclero` i messaggi su whatsapp come ogni anno - Anse1987 : Azzo.... Rivoluzionario... -