Una playlist per te: W l'Italia! (Di martedì 1 dicembre 2020) Un altro Dpcm in arrivo, ormai si perso il conto. Alzi la mano chi non si sente deluso, recluso, incazzato, preoccupato, sconfortato, perseguitato... Beh, consolatevi gente! Qualcuno lo gi stato prima ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 1 dicembre 2020) Un altro Dpcm in arrivo, ormai si perso il conto. Alzi la mano chi non si sente deluso, recluso, incazzato, preoccupato, sconfortato, perseguitato... Beh, consolatevi gente! Qualcuno lo gi stato prima ...

Radio3tweet : Era un amante dei gatti tanto da spedire loro delle cartoline, quando era in viaggio. Viveva in una casa che chiama… - mondino_loris : 114 pezzi di Me. Ecco una playlist per te… LM14 di lnnhnt4uicykc6lkm3tnzjt33 - yoursoulslight : RT @robellow_: @yoursoulslight che si fa fare una playlist da me e io che piango ogni lacrima perché a nessuno piace quello che ascolto ma… - waitinglou : @hugmelau @Valeriangione Tutta la mia infanzia in una playlist ?? - okokless : magari avessi qualcuno con cui condividere una playlist -

Ultime Notizie dalla rete : Una playlist HTTP/1.1 Server Too Busy