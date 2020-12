Tutti i partiti contro la cabina di regia sul Recovery Ma intanto si spartiscono i manager

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ufficialmente nessuno la vuole.di maggioranza sembrano essere contrari o non particolarmente entusiasti delladiproposta dal premier Giuseppe Conte per gestire i 209 miliardi del Rocovery fund destinati alla gestione della crisi Covid. Si potrebbe dire 209 miliardi e 300 consulenti, che stando alle dichiarazioni dei politici sarebbero già stati respinti. “Leggo di task force, cabine di, nuove assunzioni, addirittura 300 consulenti da far lavorare a Palazzo Chigi. Come ho detto personalmente al premier – dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi - per spendere bene i soldi europei non servono 300 consulenti, ma basta un governo. Non servono migliaia di progetti, ma serve una visione. Non occorrono complicate task force, ma ci vuole la forza di chi ha un’idea e la ...