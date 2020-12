Red Dead Online è ora disponibile in versione stand-alone (Di martedì 1 dicembre 2020) Ve lo avevamo preannunciato poco tempo fa e ora è infine realtà: Red Dead Online è disponibile per l'acquisto come titolo slegato da Red Dead Redemption II, che lo ha "ospitato" dal lancio avvenuto oramai due anni or sono. L'espansione spin-off, secondo esperimento nel genere da parte di Rockstar dopo GTA Online, è ora disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC (tramite le piattaforme Steam, Epic Games e Rockstar). Le versioni console, chiaramente, non necessitano di RDRII, e sono compatibili con PlayStation 5 and Xbox Series X / S. La versione PlayStation necessita di un abbonamento a PS Plus attivo. Il prezzo? 19,99 euro (o dollari, a seconda del mercato di riferimento) scontati, fino al 15 febbraio, a 4,99. All'interno del gioco sarà possibile, inoltre, fare ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) Ve lo avevamo preannunciato poco tempo fa e ora è infine realtà: Redper l'acquisto come titolo slegato da RedRedemption II, che lo ha "ospitato" dal lancio avvenuto oramai due anni or sono. L'espansione spin-off, secondo esperimento nel genere da parte di Rockstar dopo GTA, è oraper Xbox One, PlayStation 4 e PC (tramite le piattaforme Steam, Epic Games e Rockstar). Le versioni console, chiaramente, non necessitano di RDRII, e sono compatibili con PlayStation 5 and Xbox Series X / S. LaPlayStation necessita di un abbonamento a PS Plus attivo. Il prezzo? 19,99 euro (o dollari, a seconda del mercato di riferimento) scontati, fino al 15 febbraio, a 4,99. All'interno del gioco sarà possibile, inoltre, fare ...

