Onu chiede aiuti umanitari per 29 miliardi per l’emergenza Covid (Di martedì 1 dicembre 2020) Secondo le ultime stime sarebbero oltre 230 milioni le persone in stato di povertà, numero per il 40% maggiore rispetto ai dati dell’anno scorso. La richiesta È stato lanciato oggi dalle Nazioni Unite un appello umanitario consistente di 35 miliardi di dollari, tradotti in 29 miliardi di euro. Secondo la previsione e i dati sotto mano, infatti, la situazione sarebbe più critica del previsto. Centinaia di milioni di persone sarebbero ora in uno stato di bisogno e il numero non sembra dover calare nel prossimo futuro.I miliardi chiesti dall’Onu saranno poi utilizzati in oltre 50 paesi per aiutare chiunque abbia bisogno di cibo o alloggio. Le cause dell’incremento delle famiglie in stato di bisogno non sono solo legate alla pandemia, vi rientrano anche conflitti nazionali e sfollamenti, tuttavia il ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Secondo le ultime stime sarebbero oltre 230 milioni le persone in stato di povertà, numero per il 40% maggiore rispetto ai dati dell’anno scorso. La richiesta È stato lanciato oggi dalle Nazioni Unite un appelloo consistente di 35di dollari, tradotti in 29di euro. Secondo la previsione e i dati sotto mano, infatti, la situazione sarebbe più critica del previsto. Centinaia di milioni di persone sarebbero ora in uno stato di bisogno e il numero non sembra dover calare nel prossimo futuro.Ichiesti dall’Onu saranno poi utilizzati in oltre 50 paesi per aiutare chiunque abbia bisogno di cibo o alloggio. Le cause dell’incremento delle famiglie in stato di bisogno non sono solo legate alla pandemia, vi rientrano anche conflitti nazionali e sfollamenti, tuttavia il ...

ziolions4219 : RT @oss_romano: #1dicembre #Covid_19 @UN chiede più sostegno per le persone in difficoltà - QuotidianPost : Onu chiede aiuti umanitari per 29 miliardi per l’emergenza Covid - oss_romano : #1dicembre #Covid_19 @UN chiede più sostegno per le persone in difficoltà - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: Un pozzo senza fondo. ??Covid, l'ONU chiede 35 miliardi di dollari 'per aiuti umanitari' - fisco24_info : Covid, Onu chiede aiuti umanitari per 29 miliardi di euro: 235 milioni di persone in stato di bisogno, +40% in un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu chiede HTTP/1.1 Server Too Busy