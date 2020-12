Maradona, la sua statua al centro delle polemiche. Fuorigrotta o piazza Garibaldi? (Di martedì 1 dicembre 2020) Il dolore per l’improvvisa scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito al cuore la città di Napoli dove, da giorni, si contano a decine le iniziative per commemorare l’idolo degli anni d’oro. Dopo la decisione dell’amministrazione comunale per l’intitolazione al “Diez” lo stadio San Paolo arriva in queste ore quella di collocare una statua che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Il dolore per l’improvvisa scomparsa di Diego Armandoha colpito al cuore la città di Napoli dove, da giorni, si contano a decine le iniziative per commemorare l’idolo degli anni d’oro. Dopo la decisione dell’amministrazione comunale per l’intitolazione al “Diez” lo stadio San Paolo arriva in queste ore quella di collocare unache L'articolo

demagistris : È morto Diego Armando Maradona,il più immenso calciatore di tutti i tempi.Diego ha fatto sognare il nostro popolo,h… - chetempochefa : 'È stato molto ingeneroso definire #Maradona secondo canoni usuali, perché lui non era in nessun modo usuale. L'ecc… - giucruciani : Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma… - zambafeed : Lo strazio nel leggere degli ultimi giorni ed ore di #Maradona nella corrispondenza da Baires di @m_crosetti. Straz… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: #Maradona non trova pace. C'è chi continua a infangare la sua memoria?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona sua HTTP/1.1 Server Too Busy