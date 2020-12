Lukaku da urlo | l’Inter sbanca Mönchengladbach e resta in corsa

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 1 dicembre 2020) Una doppietta ditieneinper raggiungere gli ottavi di Champions League. Ala squadra di Antonio Conte ha superato con personalità il Borussia, al termine di una gara emozionante. Nel primo tempo un tiro di Darmian, passato sotto le gambe di Sommer, aveva portato in vantaggio i nerazzurri. Poco prima del riposo Plea aveva trovato il pari su cross dell’ex Lazaro. Nel secondo tempo Romelutrascina i suoi con due gol in dieci minuti. Il solito Plea prima ha riaperto la partita e poi si è visto annullare il gol del 3-3 – dopo una on-field review grazie alla chiamata del Var – per il fuorigioco di Embolo sulla traiettoria di Handanovic. Per raggiungere gli ottavi di finaledovrà battere lo Shakhtar mercoledì 9 dicembre e, contestualmente, ...