"Luca Varani? Il male esiste..." Luci e ombre di una mattanza (Di martedì 1 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio A quattro anni dall'omicidio di Luca Varani restano ancora tanti irrisolti sulla vicenda. "Il male esiste", spiega lo psichiatra Alessandro Meluzzi a ilGiornale.it. "Foffo e Prato due personalità problematiche", commenta la criminologa Flaminia Bolzan Droga, coltelli, sangue. L'omicidio di Luca Varani è senz'altro uno dei delitti più cruenti che siano balzati agli orrori della cronaca nera italiana in tempi recenti. Il racconto di una mattanza spietata, eseguita da due giovani di estrazione medio-borghese Manuel Foffo e Marco Prato, ai danni del 23enne di La Storta. A quattro anni da quel tragico 5 marzo 2016, quando il corpo martoriato e senza vita di Luca fu rinvenuto all'interno di un appartamento al decimo piano di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio A quattro anni dall'omicidio direstano ancora tanti irrisolti sulla vicenda. "Il", spiega lo psichiatra Alessandro Meluzzi a ilGiornale.it. "Foffo e Prato due personalità problematiche", commenta la criminologa Flaminia Bolzan Droga, coltelli, sangue. L'omicidio diè senz'altro uno dei delitti più cruenti che siano balzati agli orrori della cronaca nera italiana in tempi recenti. Il racconto di unaspietata, eseguita da due giovani di estrazione medio-borghese Manuel Foffo e Marco Prato, ai danni del 23enne di La Storta. A quattro anni da quel tragico 5 marzo 2016, quando il corpo martoriato e senza vita difu rinvenuto all'interno di un appartamento al decimo piano di ...

marcodimaio : Per fortuna la #Rai ci ha ripensato; ma resta grave (e spero non priva di conseguenze) la scelta iniziale di rimand… - fattoquotidiano : La decisione della Rai di cancellare dal palinsesto l’intervista a Luca Varani, aguzzino di Lucia Annibali, “per no… - OnceUponATeddy : Luca Bertozzi e Veronica Varani Fidanzato e fidanzata CP ?? #ilparadisodellesignore - MustErminea : RT @Stefanialove_of: Aver censurato l'intervista a Luca Varani di Franca Leosini non ha salvato nessuna donna, oggi ne abbiamo la testimo… - Stefanialove_of : Aver censurato l'intervista a Luca Varani di Franca Leosini non ha salvato nessuna donna, oggi ne abbiamo la test… -