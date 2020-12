Lotteria scontrini, si può richiedere il codice: come funziona? (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Scalda i motori la Lotteria degli scontrini, pronta al debutto. Da oggi, martedì 1 dicembre, sull’apposito sito dedicato (Lotteriadegliscontrini.gov.it) sarà possibile registrarsi per ottenere il codice Lotteria (un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless, per partecipare alle estrazioni. La Lotteria, che ha subito più di uno slittamento, partirà ufficialmente dal 1 gennaio 2021.Quattro gli step per ottenerlo: accesso al portale e inserimento del codice fiscale; accettazione dell’informativa sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha); visualizzazione del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Scalda i motori ladegli, pronta al debutto. Da oggi, martedì 1 dicembre, sull’apposito sito dedicato (degli.gov.it) sarà possibile registrarsi per ottenere il(unalfanumerico ea barre, abbinato alfiscale) da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless, per partecipare alle estrazioni. La, che ha subito più di uno slittamento, partirà ufficialmente dal 1 gennaio 2021.Quattro gli step per ottenerlo: accesso al portale e inserimento delfiscale; accettazione dell’informativa sulla privacy e inserimento deldi sicurezza (capcha); visualizzazione del ...

