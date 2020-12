Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi: è accaduto in Italia, incredibile! (Di martedì 1 dicembre 2020) Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi: è accaduto in Italia, ecco i dettagli di una storia che ha davvero dell’incredibile! Una vicenda che ha davvero dell’incredibile e che lascia tutti a bocca aperta è avvenuta in questi giorni in Italia, e per la precisione a Como. Si tratta di una lite coniugale finita in un modo davvero unico, che nessuno avrebbe mai immaginato. Un uomo ha percorso, infatti, ben 450 km a piedi dopo aver avuto una discussione con sua moglie, arrivando dalla sua città, Como, direttamente nelle Marche, a Fano. Il motivo? Doveva sbollire la rabbia, o almeno così ha raccontato agli agenti di polizia che lo hanno fermato in piena notte nella città marchigiana. Litiga con la ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 dicembre 2020)con lae fa 450 km a: èin, ecco i dettagli di una storia che ha davvero dell’Una vicenda che ha davvero dell’incredibile e che lascia tutti a bocca aperta è avvenuta in questi giorni in, e per la precisione a Como. Si tratta di una lite coniugale finita in un modo davvero unico, che nessuno avrebbe mai immaginato. Un uomo ha percorso, infatti, ben 450 km adopo aver avuto una discussione con sua, arrivando dalla sua città, Como, direttamente nelle Marche, a Fano. Il motivo? Doveva sbollire la rabbia, o almeno così ha raccontato agli agenti di polizia che lo hanno fermato in piena notte nella città marchigiana.con la ...

La singolare storia è stata scoperta dalla Polizia che ha fermato un 48enne nei pressi di Fano, cittadina marchigiana, intorno alle due di notte ...

