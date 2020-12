L’intelligenza artificiale di DeepMind potrebbe cambiare il mondo della biologia (Di martedì 1 dicembre 2020) (immagine: DeepMind)Un programma di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind di Google ha compiuto un enorme passo in avanti per riuscire finalmente a risolvere una delle più grandi sfide della biologia: determinare la struttura 3D di una proteina dalla sua sequenza di amminoacidi. Il sistema, chiamato AlphaFold, ha così appena superato i modelli computazionali di oltre 100 team di ricerca, riuscendo a risolvere il cosiddetto protein folding (ripiegamento delle proteine) e prevedendo con estrema precisione le strutture proteiche, nella competizione biennale chiamata Casp, acronimo di Critical Assessment of Structure Prediction. Ricordiamo che la capacità di prevedere le strutture proteiche dalla loro sequenza di amminoacidi rappresenta una rivoluzione e offre un enorme contributo al ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) (immagine:)Un programma di intelligenzasviluppato dadi Google ha compiuto un enorme passo in avanti per riuscire finalmente a risolvere una delle più grandi sfide: determinare la struttura 3D di una proteina dalla sua sequenza di amminoacidi. Il sistema, chiamato AlphaFold, ha così appena superato i modelli computazionali di oltre 100 team di ricerca, riuscendo a risolvere il cosiddetto protein folding (ripiegamento delle proteine) e prevedendo con estrema precisione le strutture proteiche, nella competizione biennale chiamata Casp, acronimo di Critical Assessment of Structure Prediction. Ricordiamo che la capacità di prevedere le strutture proteiche dalla loro sequenza di amminoacidi rappresenta una rivoluzione e offre un enorme contributo al ...

