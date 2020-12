«L’ho ucciso, ma volevo solo rubargli la coca» (Di martedì 1 dicembre 2020) Chi sono i due ragazzini di 14 e 15 anni che hanno ucciso Cristian Sebastiano? I carabinieri del Comando Provinciale di Monza hanno bussato alla loro porta nella tarda serata dell’altroieri, dopo un’indagine lampo che ha permesso di indentificarli, tramite testimonianze e frame di video registrati nel quartiere popolare di San Rocco, un chilometro in linea d’aria dal centro storico del capoluogo brianzolo. Uno dei due, durante l’interrogatorio fiume durato fino all’alba di ieri, agli inquirenti ha dichiarato di aver agito per punire lo spacciatore che lo ha instradato all’uso di droga ed ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando come entrambi lo abbiano colpito e che quando Sebastiano ha tentato di sfuggirgli, lo hanno trascinato sotto i portici per finirlo. Il suo presunto complice ha invece reso dichiarazioni “più confuse”, ma è a casa sua che i carabinieri ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Chi sono i due ragazzini di 14 e 15 anni che hannoCristian Sebastiano? I carabinieri del Comando Provinciale di Monza hanno bussato alla loro porta nella tarda serata dell’altroieri, dopo un’indagine lampo che ha permesso di indentificarli, tramite testimonianze e frame di video registrati nel quartiere popolare di San Rocco, un chilometro in linea d’aria dal centro storico del capoluogo brianzolo. Uno dei due, durante l’interrogatorio fiume durato fino all’alba di ieri, agli inquirenti ha dichiarato di aver agito per punire lo spacciatore che lo ha instradato all’uso di droga ed ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando come entrambi lo abbiano colpito e che quando Sebastiano ha tentato di sfuggirgli, lo hanno trascinato sotto i portici per finirlo. Il suo presunto complice ha invece reso dichiarazioni “più confuse”, ma è a casa sua che i carabinieri ...

clikservernet : «L’ho ucciso, ma volevo solo rubargli la coca» - Noovyis : («L’ho ucciso, ma volevo solo rubargli la coca») Playhitmusic - - QuaisAsCh4nces : @vanarda C'è un libro in italiano che ho cercato, però non l'ho trovato in Brasile (non c'è lo in portoghese): 'Slo… - filidifumetto : @lrcccnb Non avere paura, a 40 ho dato un calcio a tutto, amicizie finte, nessuno stipendio, nessuna prospettiva. I… - Ema_poet : @w_nichts Ma non ci penso proprio l'ultimo che mi ha messo le corna l'ho ucciso infilzandoli un unghia nella giugul… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho ucciso Luciano Amoretti, il suo killer confessa: «Così l’ho ucciso» Il Secolo XIX