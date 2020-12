Let Them Talk | lo firma Cremonini | ci sono anche io | esce per Mondadori Enjoy

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) La necessità aguzza l’ingegno. Aguzzare è un verbo strano, perché aguzza non è solo la terza persona singolare presente del verbo aguzzare, fare la punta, mail femminile singolare di un aggettivo, aguzza, appuntita, e come aggettivo, aguzza, indica qualcosa di potenzialmente pericoloso, che potrebbe pungerci, ferirci, che se ci tiri contro un pallone potrebbe bucarlo. È proprio di palloni che voglio parlarvi. E di come la necessità, appunto, ha aguzzato il mio ingegno. Niente di pericoloso, in questo caso, anzi, di assolutamente tondo e morbido. Quando ero bambino non potevo giocare a pallone. L’ho già raccontato, e mi rendo conto che parlare continuamente di calcio potrebbe sembrare poco attinente al mio essere un critico musicale, ma come ho spiegato giusto ieri, la critica musicale fa parte dei Cultural Studies, e il calcio è sicuramente parte di quegli ...