Lazio, la lettera di Lotito sulla scomparsa di Diaconale (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo l’odierna scomparsa del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lettera sul sito ufficiale del club: “Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato… Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci accomunava; poi come collaboratore prezioso che ho fortemente voluto nella famiglia Lazio, di cui tu sei sempre stato un grande sostenitore. E subito hai iniziato a portare idee, proporre progetti, a condividere la tua esperienza con tutto il settore della comunicazione… Caro Arturo, mi parrà impossibile non vedere il tuo incedere elegante, composto, da signore d’altri tempi, per i viali di Formello… La tua voce, il tuo modo di esporre le idee, il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo l’odiernadel portavoce della, Arturo, il presidente biancoceleste, Claudio, ha scritto unasul sito ufficiale del club: “Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato… Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci accomunava; poi come collaboratore prezioso che ho fortemente voluto nella famiglia, di cui tu sei sempre stato un grande sostenitore. E subito hai iniziato a portare idee, proporre progetti, a condividere la tua esperienza con tutto il settore della comunicazione… Caro Arturo, mi parrà impossibile non vedere il tuo incedere elegante, composto, da signore d’altri tempi, per i viali di Formello… La tua voce, il tuo modo di esporre le idee, il ...

Fantacalcio : Lazio, la commovente lettera di Lotito per ricordare Diaconale - FrancescaMariot : @GassmanGassmann Io l’ho fatto ad ottobre. Sono 15 anni che lo ripeto. Abito a Roma aslrm1. Over 60. Oggi nella bu… - UgoBaroni : RT @CorSport: Morte #Diaconale, la lettera di #Lotito: 'Un esempio per molti. Perdo un amico' ?? - CorSport : Morte #Diaconale, la lettera di #Lotito: 'Un esempio per molti. Perdo un amico' ?? - enzolampard : RT @calciomercatoit: ?? #Lazio - La lettera di #Lotito ad Arturo #Diaconale -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio lettera HTTP/1.1 Server Too Busy