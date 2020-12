Inter, una vittoria per sperare ancora negli ottavi di Champions League (Di martedì 1 dicembre 2020) Match da dentro o fuori per l’Inter in Champions League E’ un match che dirà tutto sul cammino europeo dell’Inter quello di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League. La classifica del girone B vede al comando proprio i tedeschi con 8 punti e chiudono i nerazzurri con appena 2 punti. Match molto importante per la squadra di Conte che, per continuare a sperare negli ottavi di finale, deve vincere obbligatoriamente contro i tedeschi. Questo però non basta perché poi i nerazzurri dovranno vincere contro lo Shakhtar nell’ultima giornata e sperare che il Real Madrid batta entrambe. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Match da dentro o fuori per l’inE’ un match che dirà tutto sul cammino europeo dell’quello di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach valido per la quinta giornata della fase a gironi della. La classifica del girone B vede al comando proprio i tedeschi con 8 punti e chiudono i nerazzurri con appena 2 punti. Match molto importante per la squadra di Conte che, per continuare adi finale, deve vincere obbligatoriamente contro i tedeschi. Questo però non basta perché poi i nerazzurri dovranno vincere contro lo Shakhtar nell’ultima giornata eche il Real Madrid batta entrambe. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter una Milan-Inter, bellezza e concretezza: le due facce di Milano in alto come una volta La Gazzetta dello Sport È la notte della verità. Per l'Inter passa a Moenchengladbach

LA SFIDAÈ la notte della verità. Per l'Inter passa a Moenchengladbach l'ultimo treno per la Champions. È obbligata a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi.

Tagliafico rinnova con l'Ajax, Napoli e Inter restano alla finestra

Nicolas Tagliafico, terzino dell'Ajax e della nazionale argentina, è pronto a rinnovare il suo contratto con il club olandese fino al 2023. Un contratto che però lascerebbe ...

