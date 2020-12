Il Paradiso delle signore spoiler 2 dicembre | Armando pestato dal Mantovano | Federico affronta Umberto

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di mercoledì 2delvedremo cheproverà a fare di tutto per liberare Marcello dalle minacce del. Il suo intervento, però, si rivelerà controproducente., invece, deciderà dire il suo padre biologico. Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento in quanto il lavoro realizzato da Rocco e Pietro per la festa di Sant’Ambrogio si rivelerà un vero fiasco. Intanto, Roberta sarà sempre più emozionata ed entusiasta di progettare il suo futuro ignara di tutto ciò che sta accadendo al suo fidanzato.ilGlidella puntata ...