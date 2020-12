Giulia Salemi nella notte sbotta contro la Gregoraci: “È incattivita…” (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo lo scontro con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi nella notte si sfoga e attacca la soubrette È scoppiata una nuova discussione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ieri sera al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la 22esima puntata il conduttore è tornato a parlare degli screzi tra le due, la soubrette ha ribadito ciò aveva detto nel corso della precedente puntata. A detta sua la Salemi chiedeva a Briatore ospitalità gratuita in estate in Sardegna. Giulia ci ha tenuto ancora a precisare di non essersi fatta mai pagare le vacanze da nessuno. In puntata Giulia Salemi rivolgendosi alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo lo scon Elisabettaal Grande Fratello Vip,si sfoga e attacca la soubrette È scoppiata una nuova discussione tra Elisabettaieri sera al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la 22esima puntata il conduttore è tornato a parlare degli screzi tra le due, la soubrette ha ribadito ciò aveva detto nel corso della precedente puntata. A detta sua lachiedeva a Briatore ospitalità gratuita in estate in Sardegna.ci ha tenuto ancora a precisare di non essersi fatta mai pagare le vacanze da nessuno. In puntatarivolgendosi alla ...

