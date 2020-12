Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “Io so cose ma non le dico…” (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 si è nuovamente scontrata con Giulia Salemi. Il motivo è sempre lo stesso: la famosa vacanza in Sardegna in cui la Salemi avrebbe scroccato da Briatore cose (secondo la Gregoraci) e alcuni mancati saluti da parte sua. Nuovo scontro tra Elisabetta e Giulia Alfonso Signorini al GF Vip 5 ha tirato nuovamente fuori il discorso della lite tra la Salemi e la Gregoraci. Le due vippone non si stanno molto simpatiche, Elisabetta è sicuramente un pò gelosa di Giulia e del rapporto che la 27enne ha con Pierpaolo e poi c’è quell’episodio della famosa vacanza in Sardegna, in cui la 40enne ha recriminato alla ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 si è nuovamente scontrata con. Il motivo è sempre lo stesso: la famosa vacanza in Sardegna in cui laavrebbe scroccato da Briatore(secondo la) e alcuni mancati saluti da parte sua. Nuovo straAlfonso Signorini al GF Vip 5 ha tirato nuovamente fuori il discorso della lite tra lae la. Le due vippone non si stanno molto simpatiche,è sicuramente un pò gelosa die del rapporto che la 27enne ha con Pierpaolo e poi c’è quell’episodio della famosa vacanza in Sardegna, in cui la 40enne ha recriminato alla ...

