Gae Aulenti: l'architetto donna in un mondo di uomini (Di martedì 1 dicembre 2020) Io dico sempre che sono una donna ma sono un architetto Dicembre 2012, Milano. Viene inaugurata Piazza Gae Aulenti, il centro nevralgico della riqualificazione urbanistica dei quartieri Garibaldi, Isole e Varesine e viene dedicata a lei, proprio nell'anno della sua morte. Una pizza circolare di 100 metri di diametro e 2300 metri quadri di superficie che oggi porta il suo nome e che, probabilmente le sarebbe piaciuta. Gae Aulenti, all'anagrafe Gaetana Aulenti, nasce nel 1927 in provincia di Udine da una famiglia di origini meridionali. Da giovane ha sempre avuto le idee chiare così, una volta trasferitasi a Milano, si è iscritta alla facoltà di architettura per poi abilitarsi nel 1953. Gli anni successivi lavora come redattrice e come assistente universitaria, sono gli stessi anni in cui si appassiona al design e crea ...

