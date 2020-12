Eurogruppo | accordo su riforma e backstop per banche E ora il Mes cambia natura

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 dicembre 2020) La videoconferenza dell', allargata a tutti ministri delle Finanze Ue, ha finalmente raggiunto unsulladel Mes (Meccanismo europeo di stabilità, detto Fondo "salva-Stati"), e, in questo contesto, sulla creazione, anticipata di due anni, della rete di sicurezza ("")) per il Fondo unico europeo di risoluzione bancaria. Si tratta di "un risultato enorme", ha commentato durante la conferenza stampa on line al termine dell'il direttore del Mes Klaus Regling, sottolineando che verrà accolto con favore dai mercati e dai risparmiatori e che "minimizzerà i rischi di contagio in caso di fallimenti bancari". E ricordando che riguarderà, per ora, "i 19 paesi membri dell'Euro e 340 milioni di cittadini europei". Ora, grazie alladel Trattato, il ...