Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo Pretelli? Non mi sento di andare oltre” (video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, 30 novembre 2020, ha parlato del rapporto tra l’ex ‘amico speciale’ e Giulia Salemi. L’affiatamento tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e l’influencer ha infastidito, e non poco, l’ex signora Briatore (Qui, il video): Gregoraci: “Io penso che a Pierpaolo piaccia Giulia un pochino. E che l’abbia fatto per farmi ingelosirmi. Ci siamo chiariti. C’è una bell’amicizia, non mi sento di andare oltre. Non gli metterò il bastone tra le ruote. Ma mi darà fastidio vederlo in casa”. Il gieffino ha chiarito che le attenzioni della showgirl lo hanno lusingato nonostante sia stato friendzonato qualche giorno fa: Pretelli: “Mi fa piacere, ... Leggi su gossipblog (Di martedì 1 dicembre 2020)e Pierpaolo, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, 30 novembre 2020, ha parlato del rapporto tra l’ex ‘amico speciale’ e Giulia Salemi. L’affiatamento tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e l’influencer ha infastidito, e non poco, l’ex signora Briatore (Qui, il):: “Io penso che a Pierpaolo piaccia Giulia un pochino. E che l’abbia fatto per farmi ingelosirmi. Ci siamo chiariti. C’è una bell’amicizia, non midioltre. Non gli metterò il bastone tra le ruote. Ma mi darà fastidio vederlo in casa”. Il gieffino ha chiarito che le attenzioni della showgirl lo hanno lusingato nonostante sia stato friendzonato qualche giorno fa:: “Mi fa piacere, ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - domeniconaso : Mi avete portato a parteggiare per Elisabetta Gregoraci. Non ve lo perdonerò mai. #GFVIP - JustRiccardo : RT @trashbiccis: BRIATORE HA PAGATO IL #GFVIP PER FAR RIMANERE ELISABETTA GREGORACI DENTRO ?? - linaswik_ : Raga Ceh a me piacciono sia Tommaso, Stefania e Giulia mi dite come cazzo faccio ora? Questo perché Elisabetta greg… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi scontro su Briatore. La frase choc di Patrizia De Blanck - #Elisabetta… -