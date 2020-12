Coronavirus 1 dicembre: quasi 800 morti, scende il numero di positivi (Di martedì 1 dicembre 2020) Allerta Coronavirus 1 dicembre in Italia: quasi 800 morti, scende il numero di positivi, calano di molto le terapie intensive. 785 morti: questo è ancora oggi il dato che più preoccupa per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus in Italia. Infatti, se da un lato scende il numero degli attualmente positivi (oltre 8mila in meno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 1 dicembre 2020) Allertain Italia:800ildi, calano di molto le terapie intensive. 785: questo è ancora oggi il dato che più preoccupa per quanto riguarda la diffusione delin Italia. Infatti, se da un latoildegli attualmente(oltre 8mila in meno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Avvenire_Nei : #coronavirus 19.350 nuovi contagi, 785 morti. «Ancora numeri alti» - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano str… - AleRepossi : #Coronavirus: 230 nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - bruna_tardini : - paoloangeloRF : Aggiornamento situazione Coronavirus in Trentino - 1 dicembre 2020: 156 nuovi positivi con 2.026 tamponi processati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dicembre HTTP/1.1 Server Too Busy