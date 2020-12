Webranking, Ifis “Best Improver 2020-2021” per la comunicazione digitale (Di lunedì 30 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Banca Ifis si aggiudica il titolo di “Best Improver 2020-2021” nella classifica italiana “Webranking by Comprend” che premia la trasparenza comunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa.Con una crescita di 34,4 punti e una valutazione complessiva di 74,2 (39,8 nel 2019) Banca Ifis ha ottenuto il riconoscimento come «rivelazione del settore» tra le migliori aziende Star in Webranking posizionandosi tra le prime 20 società italiane su 122 analizzate. Un risultato raggiunto grazie alla trasparenza sui canali digitali e al racconto della propria visione strategica. Tra gli aspetti più apprezzati, infatti, c'è la presenza Linkedin dei top manager e dei rappresentanti del Board che dimostra, secondo il report, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Bancasi aggiudica il titolo dinella classifica italiana “by Comprend” che premia la trasparenza comunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa.Con una crescita di 34,4 punti e una valutazione complessiva di 74,2 (39,8 nel 2019) Bancaha ottenuto il riconoscimento come «rivelazione del settore» tra le migliori aziende Star inposizionandosi tra le prime 20 società italiane su 122 analizzate. Un risultato raggiunto grazie alla trasparenza sui canali digitali e al racconto della propria visione strategica. Tra gli aspetti più apprezzati, infatti, c'è la presenza Linkedin dei top manager e dei rappresentanti del Board che dimostra, secondo il report, ...

