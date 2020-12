Traffico Roma del 30-11-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchiscorrevole sulla rete viaria cittadina più intenso in prossimità dei grandi centri commerciali nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare ne sulle altre autostrade mentre Ci sono code sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana La Storta al centro abbiamo incolonnamenti sul lungotevere tram piazzale della Rovere Ponte Mazzini in direzione di Porta Portese da ieri via Panisperna è chiusa altra la salita del Grillo e via Mazzarino la causa alcuni cornicioni pericolanti nella zona di giardinetti la polizia locale ci sia un incidente in via Giovanni Duprè all’intersezione con via alenda raccomandiamo le dovute attenzioni ci sono cose infine sulla Laurentina nelle due direzioni tra il raccordo anulare via Ignazio Silone per i dettagli di questa e ...