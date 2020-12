Torre Annunziata e Terzigno | chiusi due bar ed una denuncia per esplosione di fuochi d’artificio

(Di lunedì 30 novembre 2020): i Carabinieri chiudono due bar eno un 27enne perdi(oltre ad elevare nove multe per spostamenti non giustificati e assenza di mascherine). Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Massima attenzione a, dove i militari

JattaVetta : Tra Berlusconi e l'annunziata chi butterei giù da una torre... ????La torre! - Donchisciotte6 : @oares16 Pensa che è di Torre Annunziata, un frustrato gobbo che sta tutta la vita muto - PaolaTacconi : RT @Anonymous_X64: Guardando questo video di berlusconi con Annunziata Tra i due da una torre, butterei Annunziata giù. Quella è talmente A… - Donchisciotte6 : @l_honestly Questo mi tiene bloccato, e pensare che è di torre Annunziata, ma è uno dei gobbi più beceri su Twitter - Anonymous_X64 : Guardando questo video di berlusconi con Annunziata Tra i due da una torre, butterei Annunziata giù. Quella è talme… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

Sanzionato anche un 27enne di Torre Annunziata che ha fatto esplodere fuochi d’artificio in strada per la nascita del figlio ...Torre Annunziata e Terzigno: i Carabinieri chiudono due bar e denunciano un 27enne per esplosione di fuochi d’artificio (oltre ad elevare nove multe per spostamenti non giustificati e assenza di masch ...