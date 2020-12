Test MotoGP 2021, le possibili date (Di lunedì 30 novembre 2020) Conclusa la stagione martoriata dal Covid-19 non c’è tempo per riposarsi e bisogna già pensare ai primi Test MotoGP del 2021. Nonostante non ci sia la possibilità di intervenire sui motori e sull’aerodinamica per limitare i costi a fronte della crisi causata dalla pandemia, le case potranno apportare modifiche alla ciclistica dei loro prototipi, nonché su tantissime altre componenti. L’occasione per migliorare c’è ed è ben noto come ogni piccolo particolare possa fare una differenza enorme nella MotoGP odierna. Questo stop allo sviluppo dei motori e della parte aerodinamica è valido fino al primo evento del 2021 sia per chi ha o non ha le concessioni. Dopo di esso verrà applicato il classico regolamento; ovvero nessun aggiornamento al propulsore a stagione in corso (Aprilia esclusa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Conclusa la stagione martoriata dal Covid-19 non c’è tempo per riposarsi e bisogna già pensare ai primidel. Nonostante non ci sia latà di intervenire sui motori e sull’aerodinamica per limitare i costi a fronte della crisi causata dalla pandemia, le case potranno apportare modifiche alla ciclistica dei loro prototipi, nonché su tantissime altre componenti. L’occasione per migliorare c’è ed è ben noto come ogni piccolo particolare possa fare una differenza enorme nellaodierna. Questo stop allo sviluppo dei motori e della parte aerodinamica è valido fino al primo evento delsia per chi ha o non ha le concessioni. Dopo di esso verrà applicato il classico regolamento; ovvero nessun aggiornamento al propulsore a stagione in corso (Aprilia esclusa ...

corsedimoto : MOTO2 - Cameron #Beaubier ha disputato i primi giri da pilota Moto2 a Jerez. Solo test privati, ma il rookie Americ… - lollosambucci91 : Le date dei test invernali sono ufficiali. C'è la bozza del #Motomondiale2021 #MotoGP Il pezzo per #Quanteruote.it - FormulaPassion : #MotoGP: le date dei test invernali 2021 #Sepang #Qatar - corsedimoto : MOTO2 - Lorenzo #Baldassarri ha completato due giorni di test a Jerez con MV Agusta Forward. Si lavora per un 2021… - motori_news : Test pre-stagionali 2021: ecco le date per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3 -