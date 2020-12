Serie C | promossi e bocciati 13° giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Anche la 13°di campionato, inC, è andata in archivio. Vediamo insieme quali sono le squadre meritevoli di lode e quali invece rimandate a domenica prossima.C:Girone A PROMOSSO – RENATE: la vittoria sul campo della Pergolettese, nell’anticipo di sabato, conferma l’eccellente stato di forma della squadra di Aimo Diana che grazie ai gol di Giovinco e Kabashi espugna, per 0-2, il Giuseppe Voltini di Crema e resta al comando del girone A con 28 punti, 2 in più della Pro Vercelli, sconfitta 2-1 sul campo dell’Alessandria. Per la compagine nerazzurra si tratta della 5° vittoria consecutiva. BOCCIATO – PERGOLETTESE: la faccia triste della sfida con la capolista. Il gruppo di Mister De Paola, sullo 0-1, resta in 10 per l’espulsione di Palermo che si fa ...