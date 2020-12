Sean Connery, rese note le cause del decesso (Di lunedì 30 novembre 2020) Sean Connery, ora sono noti i motivi del decesso. A quasi un mese dalla triste scomparsa dell’ex 007, giunge chiarezza su quanto accaduto all’attore britannico. Sean Connery (getty Images)Insufficienza respiratoria. E’ questo quanto recita il certificato medico di Sean Connery, attore indimenticabile morto lo scorso 31 ottobre. A quasi un mese dal decesso dell’idolo nella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 novembre 2020), ora sono noti i motivi del. A quasi un mese dalla triste scomparsa dell’ex 007, giunge chiarezza su quanto accaduto all’attore britannico.(getty Images)Insufficienza respiratoria. E’ questo quanto recita il certificato medico di, attore indimenticabile morto lo scorso 31 ottobre. A quasi un mese daldell’idolo nella L'articolo proviene da Inews.it.

fuk1furiosa : RT @TerreImpervie: Sean Connery morto per insufficienza respiratoria (Ansa) Occhiolino, occhiolino, occhiolino Non possono dire Covid per… - soligogiulia : RT @ChiaraParanoia: Nel 2020 sono morti, tra gli altri: Ezio Bosso Morricone Sepulveda Pau Dones Carlos Luis Zafon Daverio Eddie Van Halen… - mrovinelli : @pierpi13 Per non parlare di come pronunciano una parola con la S, ascoltare Sean Connery per credere - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: È stato diffuso il certificato di morte del primo storico James Bond cinematografico #SeanConnery - GiornalediMonte : Sean Connery morto per insufficienza respiratoria - Zaffiro Magazine Giornale Online -

Ultime Notizie dalla rete : Sean Connery HTTP/1.1 Server Too Busy