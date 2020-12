Scomparsa a causa di un malore, il marito si lascia morire in casa (Di lunedì 30 novembre 2020) Giovanna Di Pierro, 79 anni, sarebbe stata la prima a morire poi l’ha seguita anche Adolfo Masetti, 83 anni. L’amore della sua vita muore e l’intera sua esistenza si sgretola in un attimo, tanto da decidere di lasciarsi morire. Questo è quello che è successo a Adolfo Masetti, 83 anni, un anziano residente a Bologna. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Giovanna Di Pierro, 79 anni, sarebbe stata la prima apoi l’ha seguita anche Adolfo Masetti, 83 anni. L’amore della sua vita muore e l’intera sua esistenza si sgretola in un attimo, tanto da decidere dirsi. Questo è quello che è successo a Adolfo Masetti, 83 anni, un anziano residente a Bologna. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Cristob81777882 : RT @fragolinarossa8: #pensierodelcuore ?? ??Sono addolorata ?? per la scomparsa ( causa COVID ) della giovane e bella @Stella05845236 ?? Ha po… - jaingurug : RT @fragolinarossa8: #pensierodelcuore ?? ??Sono addolorata ?? per la scomparsa ( causa COVID ) della giovane e bella @Stella05845236 ?? Ha po… - payoele1 : RT @fragolinarossa8: #pensierodelcuore ?? ??Sono addolorata ?? per la scomparsa ( causa COVID ) della giovane e bella @Stella05845236 ?? Ha po… - robertacimini2 : RT @fragolinarossa8: #pensierodelcuore ?? ??Sono addolorata ?? per la scomparsa ( causa COVID ) della giovane e bella @Stella05845236 ?? Ha po… - AnnaxLGxTS : RT @fragolinarossa8: #pensierodelcuore ?? ??Sono addolorata ?? per la scomparsa ( causa COVID ) della giovane e bella @Stella05845236 ?? Ha po… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa causa HTTP/1.1 Server Too Busy