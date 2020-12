Omicidio Vannini | la famiglia Ciontoli ha agito con “vera e propria crudeltà”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Esattamente due mesi dopo la sentenza per l’di Marco, sono state rese note le motivazioni dei giudici. La Corte d’Appello ha condannato la, in primis il padre Antonio, per aver sparato e aver ucciso il giovane fidanzato della figlia. Tra le motivazioni, viene sottolineata una condotta volta alla crudeltà, al depistaggio, e il preciso ruolo della fidanzata di Marco. Condannata tutta laDopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la prima sentenza di secondo grado, il 30 settembre è arrivata una severa condanna per tutta la: 14 anni ad Antonio, l’uomo che ha sparato a Marco; 9 anni e 4 mesi invece per la moglie Maria ...