‘Netflix’ | tutte le novità in arrivo a dicembre 2020!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il mese più magico dell’anno è ormai alle porte e oggi come non mai si sente l’esigenza di passare le feste natalizie con i propri cari. Sarà per tutti un Natale molto particolare, fatto di semplicità e momenti da trascorrere in famiglia. Per molti è anche l’occasione per riunirsi davanti al televisore per gustarsi i film più belli dedicati a questo periodo e, come sempre, Netflix ci viene in soccorso per garantirci la visione di alcune imperdibili. Dal 3, infatti, potrete vedere Tutto normale il prossimo Natale, mentre il 18 sarà disponibile la seconda stagione di Natale con uno sconosciuto. Tra le grandi attese non possiamo non ricordare la quarta stagione della serie animata statunitense Big Mounth a partire dal 4, e di The 100 dall’uno, serie fantascientifica arrivata ormai alla sua sesta stagione. Dal 4 sarà sulla piattaforma streaming anche Mank, film in bianco e nero di David ...