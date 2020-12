Napoli, controlli Covid: 1 milione di mascherine sequestrate (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora controlli a tappeto anti-Covid in Campania. La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Napoli, ha sequestrato più di 1 milione di dispositivi di protezione contraffatti Campania, controlli a tappeto anti-Covid. La Guardia di Finanza ha sequestrato, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, un grosso quantitativo di dispositivi di protezione individuale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancoraa tappeto anti-in Campania. La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di, ha sequestrato più di 1di dispositivi di protezione contraffatti Campania,a tappeto anti-. La Guardia di Finanza ha sequestrato, su disposizione della Procura della Repubblica di, un grosso quantitativo di dispositivi di protezione individuale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

