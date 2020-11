iPhone non resiste all’acqua ed Apple viene multata di 10 milioni dall’Antitrust (Di lunedì 30 novembre 2020) No, iPhone non resiste all’acqua e cosa ancora peggiore della pubblicità ingannevole è la mancanza di assistenza da parte della società statunitense a quegli utenti che hanno visto i propri dispositivi danneggiati dall’acqua. Sanzione di 10 milioni di euro ad Apple per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, è il risultato delle indagini dell’Antitrust sulla resistenza all’acqua degli iPhone decantata dal marketing dell’azienda di Cupertino. Un’altra tegola cade sulle teste dei dirigenti Apple che va a fare compagnia ad altre dichiarazioni poi dimostratesi non veritiere come la tutela della privacy e l’inviolabilità del proprio sistema operativo. Apple attacca ancora Google sulla privacy, ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 30 novembre 2020) No,none cosa ancora peggiore della pubblicità ingannevole è la mancanza di assistenza da parte della società statunitense a quegli utenti che hanno visto i propri dispositivi danneggiati d. Sanzione di 10di euro adper pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, è il risultato delle indagini dell’Antitrust sullanzadeglidecantata dal marketing dell’azienda di Cupertino. Un’altra tegola cade sulle teste dei dirigentiche va a fare compagnia ad altre dichiarazioni poi dimostratesi non veritiere come la tutela della privacy e l’inviolabilità del proprio sistema operativo.attacca ancora Google sulla privacy, ...

