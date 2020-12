Guendalina Tavassi, il dramma dei video hot a ?“Live Non è La D’Urso”: «Sorrido per non dare forza a chi ha fatto tutto questo» (Di lunedì 30 novembre 2020) Guendalina Tavassi a “Live non è la D’Urso” dopo il furto dei filmati hot, girati per il marito e diffusi in rete dagli hacker. La influencer è intervenuta prima in video e poi in collegamento, anche per appoggiare il marito Umberto D’Aponte, molto provato dalla situazione. Nel filmato una Guendalina Tavassi furiosa ha parlato dell’impegno che ha dovuto mettere per reagire alla situazione: “Sono sempre stata forte, ho imparato dalla vita a rialzarmi da sola e sdrammatizzare. E’ la mia arma di difesa. Volevo dare forza a tante donne che sono nella mia situazione o che purtroppo non ci sono più perché entrate in questo vortice orribile. A chi dice che ho inventato tutto per far parlare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 30 novembre 2020)non è ladopo il furto dei filmati hot, girati per il marito e diffusi in rete dagli hacker. La influencer è intervenuta prima ine poi in collegamento, anche per appoggiare il marito Umberto D’Aponte, molto provato dalla situazione. Nel filmato unafuriosa ha parlato dell’impegno che ha dovuto mettere per reagire alla situazione: “Sono sempre stata forte, ho imparato dalla vita a rialzarmi da sola e stizzare. E’ la mia arma di difesa. Volevoa tante donne che sono nella mia situazione o che purtroppo non ci sono più perché entrate invortice orribile. A chi dice che ho inventatoper far parlare ...

