“Giuseppe Conte indagato”. La notizia sul capo del governo dopo lo scoop sulla compagna. Cosa sta succedendo (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono stati inviati al Tribunale dei Ministri gli atti relativi al caso dell’uso della scorta del premier Giuseppe Conte dopo la denuncia presentata da Fratelli d’Italia e arrivata ai magistrati della Procura di Roma. Il fascicolo, dove risulta iscritto il presidente del Consiglio, è ora all’attenzione del tribunale dei Ministri. I fatti si riferiscono al 26 ottobre quando la compagna del presidente del Consiglio, Olivia Paladino, incalzata da una troupe de ”Le Iene” che chiedeva una sua dichiarazione sulle vicende legate agli scandali inerenti la figura del padre, si era rifugiata in un supermercato dove e’ stata raggiunta e quindi ”soccorsa” da alcuni agenti della scorta. Sui fatti sabato scorso l’inviato delle Iene Filippo Roma è stato ascoltato a piazzale Clodio come persona informata dei fatti. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono stati inviati al Tribunale dei Ministri gli atti relativi al caso dell’uso della scorta del premier Giuseppela denuncia presentata da Fratelli d’Italia e arrivata ai magistrati della Procura di Roma. Il fascicolo, dove risulta iscritto il presidente del Consiglio, è ora all’attenzione del tribunale dei Ministri. I fatti si riferiscono al 26 ottobre quando ladel presidente del Consiglio, Olivia Paladino, incalzata da una troupe de ”Le Iene” che chiedeva una sua dichiarazione sulle vicende legate agli scandali inerenti la figura del padre, si era rifugiata in un supermercato dove e’ stata raggiunta e quindi ”soccorsa” da alcuni agenti della scorta. Sui fatti sabato scorso l’inviato delle Iene Filippo Roma è stato ascoltato a piazzale Clodio come persona informata dei fatti. Continuala ...

fanpage : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è indagato per peculato dalla procura di Roma - La7tv : Questa sera alle 20.30 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo.… - LegaSalvini : #STORACE: 'REGOLE FAI DA TE, CONTE E GRILLO CONVINTI DI ESSERE SOPRA GLI ALTRI' Leggi: - laperlaneranera : DI MAIO cosi dichiarava al 30 agosto 2019; 'E' per queste ragioni che crediamo, non abbia alcun senso parlare di mo… - macondo83 : RT @christianrocca: Il “modello italiano” di Giuseppe Conte è sulla prima pagina del New York Times. #inaction -

Ultime Notizie dalla rete : “Giuseppe Conte Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera