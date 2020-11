Gare truccate per 3 mln nelle Asl in Piemonte, 15 misure cautelari (Di lunedì 30 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – E’ giunta a conclusione l’operazione “Molosso” della Guardia di finanza, che ha riguardato Gare truccate per 3,5 milioni, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all’interno delle Asl Piemontesi.Sequestrati beni per quasi 300.000 euro, eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare personale nei confronti di pubblici dipendenti, commissari di gara ed agenti e rappresentanti di alcune imprese accusati, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture. L’operazione aveva avuto un’accelerazione a maggio con una serie di perquisizioni, a seguito dell’accertamento di un ammanco, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, per un valore di circa trecento mila euro, di un costoso prodotto farmaceutico, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – E’ giunta a conclusione l’operazione “Molosso” della Guardia di finanza, che ha riguardatoper 3,5 milioni, frodipubbliche forniture e corruzione all’interno delle Aslsi.Sequestrati beni per quasi 300.000 euro, eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare personale nei confronti di pubblici dipendenti, commissari di gara ed agenti e rappresentanti di alcune imprese accusati, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta e frodepubbliche forniture. L’operazione aveva avuto un’accelerazione a maggio con una serie di perquisizioni, a seguito dell’accertamento di un ammanco, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, per un valore di circa trecento mila euro, di un costoso prodotto farmaceutico, ...

TgrRai : Gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all'interno delle Asl del #Piemonte: indagine della… - TelevideoRai101 : Gare truccate in Asl Piemonte,15 misure - CorriereCitta : Gare truccate per 3 mln nelle Asl in Piemonte, 15 misure cautelari - AgenziaOpinione : GUARDIA DI FINANZA – TORINO * OPERAZIONE “ MOLOSSO ”: « GARE TRUCCATE E CORRUZIONE ALL’INTERNO DELLE ASL PIEMONTESI… - TgrPiemonte : RT @TgrRai: Gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all'interno delle Asl del #Piemonte: indagine della @Gdf, che ha es… -