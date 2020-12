DL sicurezza: Camera (298 si) vota fiducia al governo, porte aperte agli immigrati (Di lunedì 30 novembre 2020) Il decreto legge sicurezza interviene in materia di immigrazione, daspo urbano per i violenti, contrasto all'utilizzo distorto del web, modificando i decreti Salvini Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 novembre 2020) Il decreto leggeinterviene in materia di immigrazione, daspo urbano per i violenti, contrasto all'utilizzo distorto del web, modificando i decreti Salvini

matteosalvinimi : #Salvini: domani chiamerò il presidente Mattarella per chiedergli se ritienga normale che la Camera sia bloccata su… - brandobenifei : Oggi voto di fiducia alla Camera per cambiare i #DecretiSalvini, che hanno smantellato l'integrazione, criminalizza… - LegaSalvini : #SALVINI: 'RIAPRIRE I PORTI ORA NON È L'URGENZA DEL PAESE' - GBaitelli : RT @MediasetTgcom24: Decreto Sicurezza, la Camera conferma la fiducia con 298 'sì' #camera - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Decreto Sicurezza, la Camera conferma la fiducia con 298 'sì' #camera -