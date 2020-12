Colpi di sole fai da te, naturali e stupefacenti anche d’inverno! (Di lunedì 30 novembre 2020) Il freddo della stagionale autunnale vi ha fatto tornare la voglia di estate? Osate allora con i Colpi di sole? D’inverno, i capelli si scuriscono e, nella maggior parte dei casi, cominciano a perdere le striature che li caratterizzano. Le mèches donano volume alla chioma e la fanno sembrare anche più folta. Servono anche a valorizzare i lineamenti del viso, rendendolo più radioso e giovane. Una soluzione perfetta per ravvivare le chiome che vanno dal biondo al castano. Il segreto, però, consiste nell’individuare la tonalità giusta. Se scegliete una nuance non adatta ai vostri colori, rischiate di ritrovarvi un bruttissimo effetto multicolor! Ecco perché è meglio ricorrere ai consigli del vostro parrucchiere. Attenzione però, anche qui si nascondono delle insidie: i fusti potrebbero stressarsi con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 novembre 2020) Il freddo della stagionale autunnale vi ha fatto tornare la voglia di estate? Osate allora con idi? D’inverno, i capelli si scuriscono e, nella maggior parte dei casi, cominciano a perdere le striature che li caratterizzano. Le mèches donano volume alla chioma e la fanno sembrarepiù folta. Servonoa valorizzare i lineamenti del viso, rendendolo più radioso e giovane. Una soluzione perfetta per ravvivare le chiome che vanno dal biondo al castano. Il segreto, però, consiste nell’individuare la tonalità giusta. Se scegliete una nuance non adatta ai vostri colori, rischiate di ritrovarvi un bruttissimo effetto multicolor! Ecco perché è meglio ricorrere ai consigli del vostro parrucchiere. Attenzione però,qui si nascondono delle insidie: i fusti potrebbero stressarsi con ...

Ultime Notizie dalla rete : Colpi sole Un facilissimo metodo naturale per dei colpi di sole ai capelli stupefacenti Proiezioni di Borsa Colpi di sole fai da te, naturali e stupefacenti anche d’inverno!

Il freddo della stagionale autunnale vi ha fatto tornare la voglia di estate? Osate allora con i colpi di sole? D'inverno, i capelli si scuriscono e, nella maggior parte dei casi, cominciano a perdere ...

Il freddo della stagionale autunnale vi ha fatto tornare la voglia di estate? Osate allora con i colpi di sole? D'inverno, i capelli si scuriscono e, nella maggior parte dei casi, cominciano a perdere ...