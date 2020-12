Caso Regeni, procura di Roma va avanti. Egitto: "Prove insufficienti" (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - La procura di Roma è pronta a chiudere le indagini sul Caso di "Il procuratore generale d'Egitto nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve - si legge in una nota congiunta dei due uffici giudiziari - sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da Prove insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. In ogni Caso la procura generale d'Egitto rispetta le decisioni che verranno assunte, nella sua autonomia, dalla procura della Repubblica di Roma". La procura generale d'Egitto ritiene che l'esecutore dell'omicidio di Giulio Regeni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020), 30 nov. (Adnkronos) - Ladiè pronta a chiudere le indagini suldi "Iltore generale d'nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve - si legge in una nota congiunta dei due uffici giudiziari - sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito daper sostenere l'accusa in giudizio. In ognilagenerale d'rispetta le decisioni che verranno assunte, nella sua autonomia, dalladella Repubblica di". Lagenerale d'ritiene che l'esecutore dell'omicidio di Giulio...

