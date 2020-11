VIDEO Mike Tyson-Roy Jones | i momenti migliori Gli highlights e i colpi più belli di un match storico

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020)e RoyJr. hanno pareggiato nell’attesissimo incontro di boxe andato in scena allo Staples Center di Los Angeles. Doveva essere una semplice esibizione, invece i due pugili non si sono tirati indietro e hanno regalato grande spettacolo, offrendo a sprazzi i lampi del loro immenso talento. Si è trattato di una contesa tra due ultra cinquantenni: il ribattezzato Ironsi è rimesso in gioco a 54 anni dopo 15 stagioni lontano dal ring, il rinominato Capitan Uncino ne ha invece 51 e non combatteva da un paio di primavere. I due ex Campioni del Mondo hanno regalato grandissime emozioni come ai bei tempi andati:è stato iridato della classe regina tra al 1986 e il 1990, diventando uno degli sportivi più noti a livello globale;ha completato la scalata iridata ...