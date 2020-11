Salvini: “Rimpasto? Sanno di non avere squadra all’altezza” (Di domenica 29 novembre 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, respinge l’ipotesi rimpasto: “La squadra non si tocca”. Le priorità di Salvini: “Un anno di pace fiscale e giù le tasse”. Il leader delle Lega, Matteo Salvini, ha detto la sua circa l’ipotesi di una rivisitazione della squadra di governo lanciata dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 29 novembre 2020) Il leader della Lega, Matteo, respinge l’ipotesi rimpasto: “Lanon si tocca”. Le priorità di: “Un anno di pace fiscale e giù le tasse”. Il leader delle Lega, Matteo, ha detto la sua circa l’ipotesi di una rivisitazione delladi governo lanciata dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

