Roy Jones jr: "Sono pronto per la rivincita con Tyson e resterò sul ring" (Di domenica 29 novembre 2020) Roy Jones Jr. ha fatto la sua bellissima figura contro Mike Tyson e ha dato vita a uno spettacolare incontro allo Staples Center di Los Angeles. Era una delle serate più attese dell'anno da parte degli appassionati della nobile arte e le due vecchie glorie non hanno assolutamente deluso le aspettative. Doveva essere una semplice esibizione, ma in realtà si è trattato di un incontro vero, caratterizzato da colpi importanti e da una grandissima attività agonistica: gli 8 round da 2 minuti ciascuno hanno messo in mostra tutte le doti dei due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi, due ultra cinquantenni che si sono rimessi in gioco con grandissimo onore e con un fisico degno di quello dei giorni migliori. Il 51enne nativo di Pensacola è riuscito a pareggiare contro Iron Mike. Ha subito la potenza del suo avversario, ma si è distinto grazie a una maggiore ...

