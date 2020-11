Napoli-Roma | Ghoulam spoilera la maglia speciale dedicata a Diego

(Di domenica 29 novembre 2020) Faouzi, con una storia su Instagram, lache indosserà tra meno di un’ora al San Paolo, per. Una, che ricorda quella dell’Argentina, che la squadra di Gattuso indosserà in omaggio aArmando Maradona. Un progetto partito un anno fa, come spiegato dal club partenopeo oggi. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - repubblica : Il miracolo di Maradona, il Napoli e la Roma fanno la pace: Bruno Conti ai Quarteri spagnoli con una corona di fiori - RaiNews : Il Napoli giocherà la partita di stasera contro la Roma indossando una maglia a righe verticali bianco azzurre simi… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #NapoliRoma, esposto all'interno del San Paolo uno striscione realizzato dai tifosi azzurri per #Maradona - AsistAnaliz : #Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...Mkhitaryan, miglior assist-man della Serie A, è uno dei protagonisti attesi di Napoli-Roma. I numeri dell'armeno in campionato ...