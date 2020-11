Napoli, la maglia speciale per Maradona è un progetto partito un anno fa (Di domenica 29 novembre 2020) Come anticipato ieri da Carlo Alvino il Napoli scenderà in campo oggi con una maglia speciale in onore di Maradona. Lo ha comunicato il Napoli sul proprio sito Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Come anticipato ieri da Carlo Alvino ilscenderà in campo oggi con unain onore di. Lo ha comunicato ilsul proprio sito Unfa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare unagioco che ricordasse Diego, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. L'articolo ...

sscnapoli : Maglia del Napoli con il numero 10 deposta sul feretro di Maradona ?? - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - rtl1025 : ?? Molti tifosi a #Napoli si stanno raccogliendo davanti al #murales di #Maradona , nei Quartieri Spagnoli. Tifosi… - napolista : #Napoli, la maglia speciale per #Maradona è un progetto partito un anno fa Una lavoro in accordo con la Kappa la c… - cn1926it : Il #Napoli annuncia: “Un anno fa disegnata una maglia per #Maradona, stasera in campo con un altro significato” -