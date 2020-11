Milan | Donnarumma apre al rinnovo | Voglio restare a lungo in questo club

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano. Solo inmodo potremoai piani alti fino alla fine. Se abbassassimo la guardia non arriveremmo da nessuna parte. Essere in testa è ...

AntoVitiello : #Donnarumma a Dazn: 'Se voglio continuare al #Milan? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c'è probl… - capuanogio : #Donnarumma: 'Voglia di continuare a vestire la maglia del #Milan? Certo, ne parlerà il procuratore con la società.… - infoitsport : Milan, Donnarumma para tutto e chiama il rinnovo: cosa cambia con Raiola - infoitsport : Milan-Fiorentina, le pagelle: Donnarumma monumentale, 7,5! Castrovilli stecca, 5 - ggittoss : RT @LucaTwiVive: @metalgearzovic @shockthegalgo Donnarumma Smalling Ibanez/Kjaer Romagnoli Spinazzola Veretout Diawara Theo Zaniolo Dzeko… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donnarumma

In attesa della Roma stasera, impegnata al San Paolo contro il Napoli, il Milan vola a +5 da Inter e Sassuolo grazie al 2-0 conquistato contro la Fiorentina. Da casa, da dove è isolato ...Milano, 29 novembre 2020 – Il Milan sorride per il 2-0 contro la Fiorentina che vale il momentaneo +5 sulle seconde in classifica e che è maturato al culmine dell’ennesima prestazione convincente, ma ...