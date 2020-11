LIVE F1 | GP Bahrain 2020 in DIRETTA | Hamilton saldamente in testa davanti a Verstappen Leclerc lotta per i punti

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME 40° giro/57 Si formano due coppie inalla gara:inper la vittoria, Perez-Albon in lizza per il terzo posto. 39° giro/57 Bella battaglia in casa Renault tra Ocon e Ricciardo, con quest’ultimo che alla fine riesce ad avere la meglio sul francese. 38° giro/57 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 LewisMercedesLEADER 3 2 MaxRed Bull Racing+3.767 3 3 Lando NORRIS McLaren+22.424 2 4 Carlos SAINZ McLaren+25.862 3 5 Sergio PEREZ Racing Point+26.008 2 6 Alexander ALBON Red Bull Racing+29.026 3 7 Pierre GASLY AlphaTauri+39.783 2 8 Valtteri BOTTAS Mercedes+40.537 3 9 Daniel RICCIARDO Renault+48.605 2 10 ...