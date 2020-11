Il Napoli: “Quello di Insigne non è semplicemente un gol, ma una citazione” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Napoli commenta sul sito ufficiale la vittoria sulla Roma, al San Paolo. “La fascia di capitano sul braccio, la 10 di Diego nel cuore, il pallone che parte col balsamo di un incantesimo e disegna una una bisettrice inarrivabile evocando suggestive parabole d’altri tempi. Quello di Insigne non è semplicemente un gol, ma una citazione. Una magia che apre Napoli-Roma con una punizione che illumina d’immenso la notte del Mito. Lorenzo poi corre ad afferrare la maglia dedicata a Maradona e più che una esultanza sembra una invocazione. E’ la scena più eloquente e pregante di questa serata che sprigiona emozioni a catena. E’ l’input che prelude alla sinfonia azzurra ispirata da una melodia celestiale. Fabian poco dopo l’ora infila l’angolo di precisione. Poi Dries mette la sua griffe d’autore che non può mancare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilcommenta sul sito ufficiale la vittoria sulla Roma, al San Paolo. “La fascia di capitano sul braccio, la 10 di Diego nel cuore, il pallone che parte col balsamo di un incantesimo e disegna una una bisettrice inarrivabile evocando suggestive parabole d’altri tempi. Quello dinon èun gol, ma una citazione. Una magia che apre-Roma con una punizione che illumina d’immenso la notte del Mito. Lorenzo poi corre ad afferrare la maglia dedicata a Maradona e più che una esultanza sembra una invocazione. E’ la scena più eloquente e pregante di questa serata che sprigiona emozioni a catena. E’ l’input che prelude alla sinfonia azzurra ispirata da una melodia celestiale. Fabian poco dopo l’ora infila l’angolo di precisione. Poi Dries mette la sua griffe d’autore che non può mancare ...

LoredanaBerte : Buon viaggio Diego, ed un abbraccio immenso a tutta la tua Napoli e a tutti gli amanti del calcio...quello vero! ??… - CarloCalenda : Roma è estesa quanto Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania e Firenze messe insieme. Ci vogliono… - giucruciani : Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma… - carbenzo : @seanpelucchi È meglio non ricordare come le ha prese perché bisognerebbe far intervenire la magistratura per quell… - fabri_sbernini : RT @saldare86: Gattuso ha avuto le palle di dire quello che nessuno, né ministro o sindaco, né De Luca col lanciafiamme o De Magistris, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli “Quello SNAI – Serie A: Napoli-Roma, fiducia a GattusoDzeko-San Paolo, questione di feeling Fortune Italia