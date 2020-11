Il Milan batte la Fiorentina e allunga in testa (Di domenica 29 novembre 2020) Vincono Milan e Bologna nelle partite pomeridiane della nona giornata del campionato di serie A. Milan in fuga, in attesa di Napoli-Roma di stasera. Grazie alla vittoria sulla Fiorentina (2-0) i punti di vantaggio sul secondo posto adesso sono cinque. Dopo un buon avvio della Fiorentina, il Milan ha preso il comando della partita. Ha segnato con Romagnoli di testa (angolo di Brahim Diaz e spizzata di Kessie) e ha raddoppiato su rigore con lo stesso ivoriano.Che poi si è fatto parare un secondo penalty da Dragowski. Dopo aver incassato il primo gol, la Fiorentina ha reagito colpendo un palo con Vlahovic, ma poi si è fatta schiacciare dai rossoneri, riuscendo soltanto raramente a portarsi dalle parti di Donnarumma. Il Bologna batte il Crotone 1-0 e ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020) Vinconoe Bologna nelle partite pomeridiane della nona giornata del campionato di serie A.in fuga, in attesa di Napoli-Roma di stasera. Grazie alla vittoria sulla(2-0) i punti di vantaggio sul secondo posto adesso sono cinque. Dopo un buon avvio della, ilha preso il comando della partita. Ha segnato con Romagnoli di(angolo di Brahim Diaz e spizzata di Kessie) e ha raddoppiato su rigore con lo stesso ivoriano.Che poi si è fatto parare un secondo penalty da Dragowski. Dopo aver incassato il primo gol, laha reagito colpendo un palo con Vlahovic, ma poi si è fatta schiacciare dai rossoneri, riuscendo soltanto raramente a portarsi dalle parti di Donnarumma. Il Bolognail Crotone 1-0 e ...

